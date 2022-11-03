Google представил нейросеть‑писателя

Google использовал разговорный ИИ LaMDA для создания инструмента для написания текстов Wordcraft. Он может помочь авторам придумывать новые идеи и упростить процесс их написания.

Старший директор по исследованиям в Google Research Дуглас Эк отметил на презентации AI@, рассказал, что Wordcraft позиционируется как средство создания новых литературных произведений. Он может сам сочинить что-нибудь по ключевым фразам или переписать заданный текст, добавив к нему свое «авторское» видение.

В качестве тестирования Wordcraft принял участие в семинаре совместно с 13 профессиональными писателями. Авторы отметили, что прототип хорошо работает, может зародить новые идеи, но неспособен на текущем этапе полностью заменить человека.

Основными недостатками Wordcraft названы использование штампов, шаблонное письмо и спонтанная смена стиля. Авторы отметили, что Wordcraft придерживается простых и проверенных фраз, избегая сложных литературных оборотов.

Wordcraft все еще находится на экспериментальной стадии и поддерживает только английский язык. Пока не известно? найдет ли он применение в будущем, но Google продолжает работать над созданием и совершенствование инструментов по созданию контента на базе искусственного интеллекта.