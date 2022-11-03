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Блиновская определила кармическую задачу Собчак

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из интервью Ксении Собчак с Еленой Блиновской

Блогер Елена Блиновская высказалась об отъезде ведущей Ксении Собчак, она вычислила ее главную кармическую задачу и призвала «топить за Родину».

«Почему Собчак обязана вернуться в страну. Все просто. Если время рождения в интернете верное, то у нее Раху (демон в индуизме) в четвертом доме. Это означает, что после 38 лет ее главная, самая главная кармическая задача — быть на Родине, топить за Родину, пропагандировать семейные ценности. Быть в семье, быть всегда на стороне своей страны», — цитирует StarHitБлиновскую.

Блогер добавила, что, если Собчак не исполнит кармическую задачу, то у нее начнутся болезни, зависимости и самоуничтожение.

Собчак уехала из России 24 октября. На следующий день был задержан ее коммерческий директор по делу о вымогательстве.

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