Google тестирует эмулятор Android для Windows

Google приступил к тестированию Google Play Games для Windows. Это приложение позволяет запускать на компьютере игры, предназначенные для Android.

Приложение Google Play Games это самостоятельная разработка Google и оно не связано с проектом Microsoft по интеграции эмулятора Android в Windows 11. На стадии бета-теста поддерживается 85 бесплатных игр free to play.

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Минимальные системные требования заключаются в установленной Windows 10 версии 2004 и выше, 8 ГБ оперативной памяти и 20 Гб свободного места на жестком диске. Для работы Google Play Games требуются права администратора.

Участие в бета-тестировании могут принять пользователи из Гонконга, Тайваня, Южной Кореи, США, Канады, Мексики, Бразилии, Индонезии, Филиппин, Малайзии и Сингапура. Желающие из других стран могут воспользоваться VPN или подписаться на оповещения о выходе в своем регионе на официальном сайте Google Play Games.