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«Калашников» заменит в российской армии СВД на новые винтовки

Источник:
РИА Новости
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Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308)
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308)
Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Минобороны России подписало контракт на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), которые должны заменить снайперские винтовки Драгунова (СВД), сообщил президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников.

«Министерство обороны уже закупает винтовки СВЧ. У нас подписан контракт на этот год, на следующий год и далее», — рассказал РИА Новости Лушников.

Винтовки СВЧ уже эксплуатируются в войсках. Действующие на Украине российские спецназовцы получили для опытно-боевой эксплуатации партию винтовок под отечественный патрон 7,62 на 54 миллиметра

Разработанная в концерне «Калашников» снайперская винтовка Чукавина (шифр работы — «Жнец») должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до 1 000 метров.

СВД приняли на вооружение почти 60 лет назад — в 1963 году. Винтовка проста в эксплуатации и надежна, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом.

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