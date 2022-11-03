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Twitter сделает редактирование постов бесплатным

Источник:
Sibnet.ru
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Twitter на смартфоне
Фото: © Akshar Dave / Unsplash License

После смены руководства Twitter пересматривает подход к реализации и продвижению некоторых функций. Одним из изменений станет распространение опции редактирования твитов на всех пользователей и перевод ее в базовый бесплатный функционал соцсети.

Функция редактирования твитов доступна только подписчикам Twitter Blue за 5 долларов в месяц. По данным Кейси Ньютона из Platformer, соцсеть планирует сделать опцию бесплатной для всех пользователей.

Несмотря на то что функция редактирования долгожданна для пользователей, Twitter не стремится делать ее бесплатной в кратчайшие сроки из-за риска ее неправильного использования. Возможно, перед введением бесплатного доступа, она изменит свой функционал.

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Редактирование в Twitter позволяет изменить твит через 30 минут после его отправки. Отредактированные посты получают соответствующую отметку, а пользователи могут даже просматривать историю версий, чтобы увидеть, как он был изменен с течением времени.

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