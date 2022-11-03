Почтовый сервис Gmail научится отслеживать посылки

Google анонсировал режим отслеживания посылок в почтовом клиенте Gmail. Пользователи смогут быстро находить отправления и получать информацию о сроках доставки онлайн-покупок.

Первым регионом, где станет доступна новая функция, будет США, сообщается в блоге Google. В канун католического Рождества система запросит у пользователей разрешение на отслеживание отправлений. После этого все посылки закрепятся вверху папки «Входящие».

«Во время праздников есть за чем следить. Но благодаря этим новым функциям в Gmail мы надеемся вычеркнуть хотя бы одно из этих дел из вашего списка, чтобы вы могли тратить меньше времени на ожидание у двери и больше на празднование со своими близкими», — сообщается в блоге.

В карточке отправления можно будет просмотреть сроки доставки и ознакомиться с информацией об основных пунктах перемещения отправления. В случае задержки письмо получит специальный ярлык и будет закреплено вверху, чтобы пользователь точно его увидел.

Опция будет доступна всем пользователям почты Gmail. Стартовым регионом станет США. О сроках распространения нововведения на другие страны пока не сообщается.