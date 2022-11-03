Навка выиграла грант в 14 млн рублей на ледовое шоу в Луганске

Компания олимпийской чемпионки Турина в танцах на льду Татьяны Навки выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив на проведение мюзикла на льду «Руслан и Людмила» в Луганске.
Размер гранта — 14,4 миллиона рублей. Общая сумма расходов на проект — 18 миллионов рублей, еще 3,6 миллиона — софинансирование.
«Показ представления мирового уровня, основанного на незабываемых образах героев сказки Пушкина, будет способствовать восстановлению единого культурного и языкового пространства», — говорится в обосновании проекта.
«Для меня это огромная честь и долг. Теперь же ЛНР входит в состав России. Поэтому мы с гордостью будем дарить радость и эмоции местным жителям, детям», — прокомментировала Навка РИА Новости.
По словам Навки, дата шоу в Луганске пока неизвестна, предположительно, это будет в следующем году. В заявке указан срок реализации — по 28 февраля 2023 года.
mosquito__2010Не красиво конечно США поступают. Столько украинцев угробили, оказывается всё зазря. Даже товарообороты...
GammiPluhДругими словами денег на СВО у нас хватит, оружие производим, солдаты мотивированы, население поддерживает......
gena415" опять обманули несчастных украинцев".а почему украинцы несчастны? они же за гегемона умирают , с улыбкой...
DisobedientИ не говори как укра ципсота радовалась, а оказалось только краску беспилотником покарябали. Мне на...