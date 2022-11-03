Навка выиграла грант в 14 млн рублей на ледовое шоу в Луганске

Компания олимпийской чемпионки Турина в танцах на льду Татьяны Навки выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив на проведение мюзикла на льду «Руслан и Людмила» в Луганске.

Размер гранта — 14,4 миллиона рублей. Общая сумма расходов на проект — 18 миллионов рублей, еще 3,6 миллиона — софинансирование.

«Показ представления мирового уровня, основанного на незабываемых образах героев сказки Пушкина, будет способствовать восстановлению единого культурного и языкового пространства», — говорится в обосновании проекта.

«Для меня это огромная честь и долг. Теперь же ЛНР входит в состав России. Поэтому мы с гордостью будем дарить радость и эмоции местным жителям, детям», — прокомментировала Навка РИА Новости.

По словам Навки, дата шоу в Луганске пока неизвестна, предположительно, это будет в следующем году. В заявке указан срок реализации — по 28 февраля 2023 года.