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Древние жители Красноярска сжигали тела на похоронах

Источник:
Sibnet.ru
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Археологи СФУ при раскопках кургана на территории Шинного кладбища в Красноярске, нашли свидетельства сжигания тел на похоронах, сообщает пресс-служба вуза.

«В III–I веках до нашей эры в Красноярской лесостепи жили люди европеоидной внешности, близкие к миру легендарных скифов. Они были скотоводами — разводили лошадей и овец. Обнаруженный курган дал нам важную информацию о традиции трупосожжения в этой культуре», — сообщил сотрудник лаборатории археологии Енисейской Сибири Дмитрий Виноградов.

Для совершения погребального обряда тагарцы выкапывали яму размером 8х5 метров и около 2 метров в глубину. На дне сооружался бревенчатый сруб, возводился накат — деревянное перекрытие. В этот склеп, принадлежащий одному роду, помещались усопшие с соответствующими «дарами», которые, по предположению экспертов, могли пригодиться в загробном мире. 

«Когда склеп заполнялся полностью, он поджигался. Тела укладывались очень плотно, очевидно, пространство экономили. До нас дошел прокаленный красный грунт с фрагментами человеческих костей, которые огонь пощадил, однако самые нижние слои практически не пострадали от пламени — останки людей и древесина сохранились достаточно хорошо», — сказал археолог.

Сопроводительный инвентарь, который полагался покойным для достойного существования после смерти, включал в себя небольшие кинжалы, боевые топоры — чеканы, миниатюрные ножи и зеркальца. В погребения клали уменьшенные «непрактичные» копии.

Эксклюзивы курганной коллекции — найденные в погребении фигуры бронзовых грифона и лежащего оленя. Последний живо напоминает сокровище Эрмитажа — золотого скифского оленя с «кудрявыми» стилизованными рогами.

Тема: Раскопали в Сибири
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Наука #Наука #Красноярск
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