Гуманитарные войска появятся в России

Специализированные части создадут для помощи гражданскому населению в охваченных военными конфликтами регионах. Подразделения оснастят транспортом, средствами для ремонта, запасами продуктов, воды и одежды.

Специалисты решают вопросы, касающиеся численности, организационно-штатной структуры таких гуманитарных войск, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

По словам источников, предполагается, что гумвойска не будут выполнять боевых задач — они должны доставлять помощь местным жителям. Это провизия, вода, теплые вещи и многое другое.

#Армия Как собирают помощь военным

В составе частей гуманитарных войск будут созданы запасы продуктов, горючего, материального имущества. В их парке будет автомобильный транспорт, ремонтные средства. Предполагается, что «гуманитарии» будут мобильными. Поэтому они смогут действовать в разных регионах земного шара.

Не исключено, что в такого рода частях можно будет проходить альтернативную службу, заметил военный эксперт Алексей Леонков.

«Многие хотят помогать людям в зоне военной операции, но не хотят это делать с оружием в руках. А у кого-то есть ограничения по здоровью. Но вклад эти люди могут внести. С созданием таких частей получается централизация гуманитарной и волонтерской помощи», — сказал Леонков.