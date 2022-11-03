МИД выпустил заявление «о предотвращении ядерной войны»

Министерство иностранных дел выпустило Заявление Российской Федерации о предотвращении ядерной войны, где говорится, что «реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию».

МИД не указывает, в связи с чем было опубликовано заявление, и не называет обстоятельств предотвращения ядерной войны, равно как и существовавшего уровня ее угрозы.

В документе отмечается, что в качестве постоянного члена СБ ООН и одной из ядерных держав в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Россия «несет особую ответственность в вопросах укрепления международной безопасности и стратегической стабильности».

«Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ (оружие массового уничтожения), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», — говорится в заявлении.

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По мнению МИД, в нынешней «непростой и турбулентной ситуации», которая стала следствием «безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности», первоочередная задача — «недопущение любого военного столкновения ядерных держав».

Москва призвала другие страны ядерной «пятерки» «на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооружённого конфликта».

The New York Times со ссылкой на нескольких американских чиновников 2 ноября написала, что высокопоставленные российские «военные лидеры» обсуждали, когда и как Москва может использовать тактическое ядерное оружие на Украине.

По данным издания, президент России Владимир Путин не участвовал в разговоре. При этом американские чиновники отметили, что не видели свидетельств того, чтобы Россия «размещала ядерное оружие на месте или принимала другие тактические меры для подготовки к удару».