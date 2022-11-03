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Вышел трейлер второй части «Аватара»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Вторая часть фильма «Аватар» называется «Аватар: Путь воды», в нем зрителей ждут битвы людей и На'ви и трагедии, которые они переживают.

События в «Аватаре 2» разворачиваются спустя более 10 лет после событий первого фильма. «Аватар: Путь воды» — рассказ о семье Салли (Джеке, Нейтири и их детях), о проблемах, которые их преследуют, о том, на что они идут, чтобы защитить друг друга.

В трейлере показали, как Джек Салли обучает своих детей военным навыкам, несколько эпизодов подводного мира и то, как люди напали на народ На'ви.

Главные роли в киноленте исполнили Зои Салдана, Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон, Стивен Лэнг, Мишель Родригес, а также Кейт Уинслет.

Мировая премьера фильма «Аватар: Путь воды» от Джеймса Кэмерона состоится 14 декабря.

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mosquito__2010

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GammiPluh

Другими словами денег на СВО у нас хватит, оружие производим, солдаты мотивированы, население поддерживает......

Disobedient

И не говори как укра ципсота радовалась, а оказалось только краску беспилотником покарябали. Мне на...

gena415

" опять обманули несчастных украинцев".а почему украинцы несчастны? они же за гегемона умирают , с улыбкой...