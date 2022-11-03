Эрдоган заявил о кардинальной перемене позиции Шольца к Путину

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Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию и теперь выступает за поиск общего языка с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию в отношении Путина, а теперь изменил свою позицию в отношении России, выступая за поиск общего языка», — приводит ТАСС слова Эрдогана, сказанные им в интервью телеканалу A-Haber.
Эрдоган отметил, что Путин не тот, кто сдает при давлении на него. «Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете "да" таким нападкам? Это невозможно», — подчеркнул президент Турции.
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