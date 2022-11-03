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Великобритания расширила «золотые санкции» против России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Великобритании расширили запретительные меры на импорт золота из России, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Теперь в страну запрещен ввоз изделий, содержащих российское золото, переработанное в третьих странах. Ранее драгоценный металл российского происхождения мог попадать в Британию через другие государства.

«Расширяются действующие запреты на импорт и приобретение золота и дополнительных услуг, связанных с золотом, переработанным в третьей стране и содержащим золото из России», — говорится в сообщении.

Британские власти также запретили импорт из России золотых ювелирных украшений, за исключением их ввоза и вывоза для личного пользования. Первоначальный запрет на импорт российского золота вступил в силу 21 июля.

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Экономика #Торговля
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