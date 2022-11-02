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Лига арабских государств объявила нейтралитет по украинскому конфликту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Estonian Foreign Ministry / CC BY 2.0

Лидеры арабских стран объявила нейтралитет в отношении украинского кризиса, говорится в итоговом заявлении саммита Лиги арабских государств в Алжире.

«Мы привержены принципу нейтралитета в отношении конфликта на Украине», — говорится в итоговом документе Лиги, который цитирует телеканал «Аль-Джазира».

Саммит Лиги арабских государств прошел в Алжире 1-2 ноября впервые за три года. Предыдущий саммит проводился в Тунисе в марте 2019 года, после чего мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса.

Межправительственная региональная организация Лига арабских государств была создана 22 марта 1945 года в Каире на конференции арабских государств, в которой принимали участие семь стран.

В настоящее время в состав Лигу входят 22 государства: Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Коморские Острова, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, ОАЭ, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Сомали, Судан и Тунис.

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mosquito__2010

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GammiPluh

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gena415

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