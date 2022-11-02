Лига арабских государств объявила нейтралитет по украинскому конфликту

Лидеры арабских стран объявила нейтралитет в отношении украинского кризиса, говорится в итоговом заявлении саммита Лиги арабских государств в Алжире.
«Мы привержены принципу нейтралитета в отношении конфликта на Украине», — говорится в итоговом документе Лиги, который цитирует телеканал «Аль-Джазира».
Саммит Лиги арабских государств прошел в Алжире 1-2 ноября впервые за три года. Предыдущий саммит проводился в Тунисе в марте 2019 года, после чего мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса.
Межправительственная региональная организация Лига арабских государств была создана 22 марта 1945 года в Каире на конференции арабских государств, в которой принимали участие семь стран.
В настоящее время в состав Лигу входят 22 государства: Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Коморские Острова, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, ОАЭ, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Сомали, Судан и Тунис.
mosquito__2010Не красиво конечно США поступают. Столько украинцев угробили, оказывается всё зазря. Даже товарообороты...
GammiPluhДругими словами денег на СВО у нас хватит, оружие производим, солдаты мотивированы, население поддерживает......
gena415" опять обманули несчастных украинцев".а почему украинцы несчастны? они же за гегемона умирают , с улыбкой...
DisobedientИ не говори как укра ципсота радовалась, а оказалось только краску беспилотником покарябали. Мне на...