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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Объявлена дата выхода Atomic Heart

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры

Российская игра Atomic Heart выйдет 21 февраля 2023 года, сообщила студия-разработчик экшена Mundfish на своей странице в VK Play.

Игра выйдет в трех изданиях — стандартном (2499 рублей), золотом (3199 рублей) и премиум (3599 рублей). В рамках анонса даты выхода студия опубликовала финальный трейлер Atomic Heart.

В стандартное издание помимо основной игры войдут уникальные внешние виды топора «Швед» и оружия «Электро». Золотое издание включает доступ к будущим дополнениям к игре, а также эксклюзивный скин.

Покупатели премиального издания дополнительно получат уникальные внешние виды автомата Калашникова и «Звездочки», а также цифровой артбук с материалами об игре.

Atomic Heart — приключенческий шутер, который с 2017 года разрабатывается российской студией Mundfish. Сюжет игры разворачивается в альтернативном СССР, главному протагонисту предстоит остановить восстание роботов.

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Игры #Экшены
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mosquito__2010

Не красиво конечно США поступают. Столько украинцев угробили, оказывается всё зазря. Даже товарообороты...

GammiPluh

Другими словами денег на СВО у нас хватит, оружие производим, солдаты мотивированы, население поддерживает......

gena415

" опять обманули несчастных украинцев".а почему украинцы несчастны? они же за гегемона умирают , с улыбкой...

Disobedient

И не говори как укра ципсота радовалась, а оказалось только краску беспилотником покарябали. Мне на...