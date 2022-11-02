Объявлена дата выхода Atomic Heart

Российская игра Atomic Heart выйдет 21 февраля 2023 года, сообщила студия-разработчик экшена Mundfish на своей странице в VK Play.

Игра выйдет в трех изданиях — стандартном (2499 рублей), золотом (3199 рублей) и премиум (3599 рублей). В рамках анонса даты выхода студия опубликовала финальный трейлер Atomic Heart.

В стандартное издание помимо основной игры войдут уникальные внешние виды топора «Швед» и оружия «Электро». Золотое издание включает доступ к будущим дополнениям к игре, а также эксклюзивный скин.

Покупатели премиального издания дополнительно получат уникальные внешние виды автомата Калашникова и «Звездочки», а также цифровой артбук с материалами об игре.

Atomic Heart — приключенческий шутер, который с 2017 года разрабатывается российской студией Mundfish. Сюжет игры разворачивается в альтернативном СССР, главному протагонисту предстоит остановить восстание роботов.