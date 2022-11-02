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Вузы опубликовали правила приема на новый учебный год

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Российские университеты опубликовали на своих сайтах правила приема на новый учебный год. Тем самым дан официальный старт приемной кампании 2023 года.

Так, в следующем году будет сокращено до пяти максимально возможное число специальностей и направлений, на которые можно подавать документы. Ранее один абитуриент мог подать до десяти заявлений.

Кроме этого, при желании теперь можно будет одновременно подать два заявления: на бюджетное и на платное отделение. Если выбрано несколько специальностей, для них потребуется расставить приоритеты.

Правилами установлены единые сроки приема на бюджетные места по всем формам обучения, в том числе и сроки дополнительного приема. Ранее вуз мог самостоятельно удлинять сроки приемной кампании.

В 2023 году документы для поступающих по результатам ЕГЭ по всем формам обучения нужно будет подавать не ранее 20 июля и не позднее 25 июля. Дополнительный прием должен завершиться не позднее 29 августа.

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mosquito__2010

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GammiPluh

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gena415

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