Вузы опубликовали правила приема на новый учебный год

Российские университеты опубликовали на своих сайтах правила приема на новый учебный год. Тем самым дан официальный старт приемной кампании 2023 года.

Так, в следующем году будет сокращено до пяти максимально возможное число специальностей и направлений, на которые можно подавать документы. Ранее один абитуриент мог подать до десяти заявлений.

Кроме этого, при желании теперь можно будет одновременно подать два заявления: на бюджетное и на платное отделение. Если выбрано несколько специальностей, для них потребуется расставить приоритеты.

Правилами установлены единые сроки приема на бюджетные места по всем формам обучения, в том числе и сроки дополнительного приема. Ранее вуз мог самостоятельно удлинять сроки приемной кампании.

В 2023 году документы для поступающих по результатам ЕГЭ по всем формам обучения нужно будет подавать не ранее 20 июля и не позднее 25 июля. Дополнительный прием должен завершиться не позднее 29 августа.