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Megogo вернет российским подписчикам замороженные средства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Allex Bch / CC BY-SA 4.0

Медиасервис Megogo вернет российским пользователям денежные средства за подписки, которые были заморожены после ухода сервиса из России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Возврат денежных средств производится по тем банковским реквизитам, с которых потребители производили оплату услуги подписок на медиасервисе», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор ранее в ответ на поступившие жалобы со стороны граждан сформировал оперативный штаб и начал работу над подачей коллективного иска к сервису.

Сотрудники ведомства установили, что в среднем гражданам был причинен ущерб от 2 тысяч до 5 тысяч рублей в зависимости от стоимости пакета услуг. Доступ пользователей к сервису был прекращен до истечения срока действия подписок.

Ведомство подчеркнуло, что при отказе со стороны медиасервиса в возврате денежных средств пострадавшие лица смогут присоединиться к групповому иску. Однако на сегодня фактов таких отказов не зарегистрировано.

Megogo — украинский медиасервис для просмотра телевидения, кино, спортивных трансляций, прослушивания аудио. В конце февраля 2022 года сервис удалил весь контент советского и российского производства и закрыл доступ для россиян.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Не красиво конечно США поступают. Столько украинцев угробили, оказывается всё зазря. Даже товарообороты...

GammiPluh

Другими словами денег на СВО у нас хватит, оружие производим, солдаты мотивированы, население поддерживает......

mosquito__2010

Операторам тоже вилы. Прозападная Украина на полном подсосе уже захлебывается решениями из США. "Америка...

gena415

" опять обманули несчастных украинцев".а почему украинцы несчастны? они же за гегемона умирают , с улыбкой...