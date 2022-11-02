Медведев допустил возвращение в России смертной казни

Мораторий на смертную казнь в России можно преодолеть в рамках действующей Конституции, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, для этого потребуется изменить правовые позиции Конституционного суда РФ. «Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Медведев напомнил, что во время Великой Отечественной войны с диверсантами, которые по приказу «фашистских убийц» устраивали теракты в тылу, «никто не цацкался». По его словам, их ждал только «расстрел без суда и следствия».

В Башкирии ранее задержали диверсантов, которые пять раз пытались повредить электротехническое оборудование на железных дорогах. Злоумышленниками оказались студенты из Таджикистана и Азербайджана, которые заявили, что таким образом демонстрировали несогласие с политикой России.