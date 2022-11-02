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Ученые открыли новый способ измерения времени

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Промежуток времени в обычном мире обычно измеряется отрезками между «тогда» и «сейчас». Однако на квантовом уровне начинают работать вероятности и неопределенности, которые затрудняют этот процесс. Ученые нашли решение этой проблемы.

Исследователи Уппсальского университета в Швеции придумали, как использовать для подсчета времени в квантовом мире свойства самой пространственно-временной пены. Для этого они изучали так называемые ридберговские атомы.

У таких атомов внешний электрон находится в высоковозбужденном состоянии. Для перевода атома из основного в возбужденное состояние его обычно облучают резонансным лазерным светом, говорится в статье ученых, опубликованной Physical Review Research.

Движение электронов в ридберговских атомах описывается специальным математическим аппаратом. При этом наложение таких волн приводит к появлению различных рисунков интерференции, а согласованное изменение этих рисунков занимает определенное время.

Каждый из уникальных паттернов интерференции будет представлять собой определенное время без необходимости использовать точку отчета, без которой измерения невозможны в обычном мире. Фактически, речь идет об открытии квантовой отметки времени.

Благодаря новому методу исследователи смогли наблюдать невероятно короткие событие длительностью всего в 1,7 триллионную долю секунды.

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