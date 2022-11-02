Представлен уникальный смартфон Xiaomi Mi 12S Ultra Сoncept Machine

Компания Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi Mi 12S Ultra Сoncept Machine, который поддерживает профессиональные объективы.

Xiaomi Mi 12S Ultra Сoncept Machine — первый смартфон в истории индустрии, который фактически стирает границы между мобильными устройствами и профессиональными камерами, утверждают его создатели.

Он оснащен двумя дюймовыми датчиками изображения Sony IMX989 вместо одного в оригинальном Xiaomi 12S Ultra. Второй датчик здесь размещен по центру под сапфировым стеклом и работает в связке с профессиональными объективами.

Фото: © Xiaomi

При этом стоимость и дата выхода уникального смартфона, разработанного совместно с компанией Leica, пока остаются неизвестными.