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Представлен уникальный смартфон Xiaomi Mi 12S Ultra Сoncept Machine

Источник:
Weibo
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi Mi 12S Ultra Сoncept Machine, который поддерживает профессиональные объективы.

Xiaomi Mi 12S Ultra Сoncept Machine — первый смартфон в истории индустрии, который фактически стирает границы между мобильными устройствами и профессиональными камерами, утверждают его создатели.

Он оснащен двумя дюймовыми датчиками изображения Sony IMX989 вместо одного в оригинальном Xiaomi 12S Ultra. Второй датчик здесь размещен по центру под сапфировым стеклом и работает в связке с профессиональными объективами.

Фото: © Xiaomi

При этом стоимость и дата выхода уникального смартфона, разработанного совместно с компанией Leica, пока остаются неизвестными.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Не красиво конечно США поступают. Столько украинцев угробили, оказывается всё зазря. Даже товарообороты...

Alhazred

Хлам к хламу))) Особенно в хлам в последнее время превращаются украинские объекты энергоснабжения)))...

mosquito__2010

Операторам тоже вилы. Прозападная Украина на полном подсосе уже захлебывается решениями из США. "Америка...

GammiPluh

Другими словами денег на СВО у нас хватит, оружие производим, солдаты мотивированы, население поддерживает......