Представлен уникальный смартфон Xiaomi Mi 12S Ultra Сoncept Machine

Фото: © Xiaomi
Компания Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi Mi 12S Ultra Сoncept Machine, который поддерживает профессиональные объективы.
Xiaomi Mi 12S Ultra Сoncept Machine — первый смартфон в истории индустрии, который фактически стирает границы между мобильными устройствами и профессиональными камерами, утверждают его создатели.
Он оснащен двумя дюймовыми датчиками изображения Sony IMX989 вместо одного в оригинальном Xiaomi 12S Ultra. Второй датчик здесь размещен по центру под сапфировым стеклом и работает в связке с профессиональными объективами.
При этом стоимость и дата выхода уникального смартфона, разработанного совместно с компанией Leica, пока остаются неизвестными.