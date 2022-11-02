Экс-министр здравоохранения Алтая проведет за решеткой 10 лет

Бывшего министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова признали виновными в получении взяток. Их приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 15 миллионов рублей каждому, сообщил СУ СК региона.

По данным ведомства, взятки они получали от руководителей коммерческих предприятий в 2020-2021 годах. Общая сумма взяток превышает 16 млн рублей.

Вознаграждение они получали за заключение прямых госконтрактов на поставку медоборудования и медицинских товаров, общее покровительство и иную поддержку. В сделку также входило обеспечение последующего беспрепятственного принятия этих изделий и товаров, их своевременная оплата.

Обвинение было возбуждено сразу по нескольким статьям, среди которых – получение должностным лицом взятки в особо крупном размере организованной группой, Туенчекова также обвиняли в мошенничестве.

Уточняется, что обвиняемые частично признали вину. Их приговорили к 10 годам колонии строгого режима каждого со штрафом в 15 миллионов рублей.

Также обоих на пять лет лишили права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Приговор суда не вступил в силу.