Нидерландский Veon объявил о продаже «Вымпелкома»

Телекоммуникационный холдинг Veon со штаб-квартирой в Нидерландах объявил о продаже принадлежащей ему российской компании «Вымпелком».

«Veon объявляет о проведении конкурентного процесса продажи своих российских подразделений. В настоящее время руководство <...> (холдинга) изучает возможные варианты в стремлении обеспечить достижение наилучшего результата для всех заинтересованных сторон», — говорится в сообщении.

Veon — международная телекоммуникационная компания, предлагающая услуги связи и интернет-услуги. Ему принадлежит 100% «Вымпелкома».

Слухи о возможной продаже российской «дочки» VEON появлялись последние несколько лет.