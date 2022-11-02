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Нидерландский Veon объявил о продаже «Вымпелкома»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: A.Savin / CC BY-SA 3.0

Телекоммуникационный холдинг Veon со штаб-квартирой в Нидерландах объявил о продаже принадлежащей ему российской компании «Вымпелком».

«Veon объявляет о проведении конкурентного процесса продажи своих российских подразделений. В настоящее время руководство <...> (холдинга) изучает возможные варианты в стремлении обеспечить достижение наилучшего результата для всех заинтересованных сторон», — говорится в сообщении.

Veon — международная телекоммуникационная компания, предлагающая услуги связи и интернет-услуги. Ему принадлежит 100% «Вымпелкома».

Слухи о возможной продаже российской «дочки» VEON появлялись последние несколько лет.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Не красиво конечно США поступают. Столько украинцев угробили, оказывается всё зазря. Даже товарообороты...

Alhazred

Хлам к хламу))) Особенно в хлам в последнее время превращаются украинские объекты энергоснабжения)))...

mosquito__2010

Операторам тоже вилы. Прозападная Украина на полном подсосе уже захлебывается решениями из США. "Америка...

GammiPluh

Другими словами денег на СВО у нас хватит, оружие производим, солдаты мотивированы, население поддерживает......