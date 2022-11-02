Нидерландский Veon объявил о продаже «Вымпелкома»

Телекоммуникационный холдинг Veon со штаб-квартирой в Нидерландах объявил о продаже принадлежащей ему российской компании «Вымпелком».
«Veon объявляет о проведении конкурентного процесса продажи своих российских подразделений. В настоящее время руководство <...> (холдинга) изучает возможные варианты в стремлении обеспечить достижение наилучшего результата для всех заинтересованных сторон», — говорится в сообщении.
Veon — международная телекоммуникационная компания, предлагающая услуги связи и интернет-услуги. Ему принадлежит 100% «Вымпелкома».
Слухи о возможной продаже российской «дочки» VEON появлялись последние несколько лет.
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