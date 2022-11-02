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Авто с «автоматом» впервые сдали позиции на рынке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Доля машин с автоматической коробкой передач начала снижаться впервые за несколько лет, и эта тенденция сохранится, уверены эксперты «Открытие Авто».

В целом за три квартала 2022 года в России было реализовано 293 тысячи легковых и LCV автомобилей с различными типами «автоматов». Это на 77% ниже, чем за тот же период прошлого года. Доля «автоматических» версии на рынке также снизилась — с 62% до 57,9%.

Лидером рейтинга осталась Kia Rio, хотя продажи упали на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля авто с «автоматом» у модели снизилась с 89 до 81%. На втором и третьем месте расположились Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Их продажи тоже просели, а доля машин с АКП сократилась.

Китайские марки впервые оказались в рейтинге самых популярных моделей с АКП. Это Chery Tiggo 7Pro, Haval Jolion и Geely Coolray. Chery и Geely везут в Россию только машины с «автоматом». А Haval тратится на сертификацию кроссоверов не только с АКП, но и с «механикой»

В ближайшие месяцы тенденция на сокращение авто с АКП сохранится. В стране практически исчезают продажи премиальных автомобилей, которые раскупались в основном с «автоматом». А самый массовый производитель машин — АвтоВАЗ — пока смог наладить выпуск машин только с механической коробкой передач.

«В то же время вместе с существенным ростом продаж «китайцев» общая доля автоматических версий на рынке может вновь начать расти. Но произойдет это не раньше следующего года», — спрогнозировали аналитики.

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