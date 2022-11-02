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Микроавтобус с пассажирами столкнулся с машиной в Норильске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Красноярскому краю

Микроавтобус с пассажирами столкнулся с машиной и влетел в бетонное ограждение в Норильске, одного мужчину госпитализировали, еще пять пассажиров медики осмотрели на месте, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

В среду утром на 3 километре автодороги Норильск – Алыкель произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса.

По предварительным данным, водитель автомобиля SsangYong Korando не справился с управлением. Машину занесло, затем она столкнулась с микроавтобусом SsangYong Istana, который двигался навстречу. После столкновения микроавтобус врезался в бетонное ограждение.

В автобусе было восемь пассажиров. В результате ДТП пассажир микроавтобуса был госпитализирован. Пять человек, в том числе ребенок осмотрели на месте происшествия работниками медицинской скорой помощи.

Причиной стало нарушение скоростного режима. Кроме того, установлено, что пассажиры микроавтобуса не были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статье 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). За это грозит штраф до 25 тысяч рублей.

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ЧП #ДТП #Красноярск
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