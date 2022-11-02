Mozilla рассматривает возможность поддержки Windows 7 в 2023 году

Разработчики Mozilla Firefox пока не определились с прекращением поддержки браузера на Windows 7 после «смерти» ОС. С одной стороны это упростит им работу, но с другой они могут потерять большое количество пользователей.

После новостей о том, что Chrome 110 станет последней версией браузера для Windows 7 и операционная система больше не будет поддерживаться, на форуме разработчиков Bugzilla состоялась дискуссия по поводу прекращения работы Mozilla Firefox в этой ОС.

Разработчики уточнили, что прекращение поддержки Windows 7 упростит им задачу и ускорит выход обновлений на несколько недель, так как не нужно будет тестировать браузер под старую ОС. Но с другой стороны, довольно много пользователей Firefox «сидят» на Windows 7.

Отмечается, что в случае ухода с Windows 7 крупных браузеров у пользователей просто не останется альтернативы. Дефицит комплектующих не позволяет быстро заменить ноутбуки, провести своевременный апгрейд старых ПК и обновиться до Windows 10 или 11, многие дистрибутивы Linux уже отказались от поддержки 32-разрядных версий и внезапный переход на эту ОС усложнит работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Chrome откажется от поддержки Windows 7

Разработчики отметили, что на данном этапе смогут поддерживать Firefox в Windows 7 до выхода 115 версии в августе. Далее придется поработать дополнительно над специальной версией или перенаправить оставшихся пользователей в ориентированный на устаревшую Windows браузер, например, Mypal.

Microsoft планирует прекратить расширенную поддержку Windows 7 в первой половине 2023 года. Согласно последним данным Statcounter, Windows 7 занимает почти 10% рынка ПК.