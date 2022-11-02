Хакер Джокер рассказал о своих шпионах в офисе Зеленского и СБУ

Переехавший в ДНР украинский хакер Джокер рассказал, что его шпионы работают в офисе президента Владимира Зеленского, в Службе безопасности и Вооруженных сила Украины.

Ранее Джокер в своем телеграм-канале заявил, что смог взломать американскую программу управления украинскими войсками DELTA. В эту программу вносятся все данные о своих войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава.

«Не боюсь ли я навредить публикацией этой информации о получении новых данных о ВСУ и НАТО? Не боюсь. Поймите, это не так работает. Те, кто пытаются обвинять меня в глупости этой публикации, сами глупцы. И так, как работают мои хакеры, никто больше не работает», — сказал РИА Новости хакер.

По его словам, у него «есть шпионы везде»». «И в ВСУ, и в СБУ, и в офисе Зеленского. А значит, есть доступ не только к информации, но и к технике. И не забываем, что я оставил во всех их устройствах много своих подарков», — отметил Джокер.