Поиск по фото появился на главной Google

Google добавил поиск по фотографиям Lens на главную страницу сервиса. Нововведение может стать очень удобным многофункциональным инструментом для обработки изображений.

Вице-президент по инженерным вопросам Google Раджан Патель отметил в Twitter, что нововведение очень важно и ценится компанией. Главная страница поисковика меняется нечасто и только по знаковым поводам.

«Домашняя страница Google меняется нечасто, но сегодня это произошло. Мы всегда работаем над расширением круга запросов, которые вы можете задавать, и улучшением того, как мы на них отвечаем. Теперь вы можете легко выполнять визуальные запросы со своего рабочего стола», — написал Патель.

Чтобы воспользоваться визуальным поиском на главной Google, нужно кликнуть на пиктограмму фотоаппарата в правой части поисковой строки. В открывшееся поле нужно перетащить картинку или загрузить файл.

Отличием поиска по картинке Google Lens от Google Images стало то, что в отличие от галереи изображений поисковик анализирует картинку с помощью искусственного интеллекта и создает для нее текстовое описание. Ранее эта функция была доступна только на смартфонах.