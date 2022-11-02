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Бородина будет решать женские проблемы в новом телешоу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Ксения Бородина в компании соведущих будет обсуждать жизненные проблемы на основе личного опыта в новом ток-шоу «Женский клуб» на ТНТ, сообщила пресс-служба канала.

В рамках ток-шоу «Женский клуб» пять ведущих на личном примере расскажут, как выстроить здоровые отношения, что делать, когда сталкиваешься с абьюзом, как пройти беременность без эмоциональных кризисов и как правильно распределять финансы в семье.

Ведущими проекта стали Ксения Бородина, Яна Кошкина, Ольга Картункова, Екатерина Скулкина и Алина Герман. В каждом выпуске они будут обсуждать женские проблемы с приглашенными гостями и экспертами в разных областях — психологии, красоты, здоровья.

«Наша цель – дать женщинам по ту сторону экрана почувствовать, что они не одни, что все, что с ними происходят, случается и с нами тоже. У всех бывают взлеты и падения, но главное – всегда верить в себя! И в женскую силу», — цитирует пресс-служба ТНТ Ксению Бородину.

Премьера ток-шоу «Женский клуб» состоится 14 ноября в 14.00 на ТНТ. Программа будет выходить с понедельник по четверг.

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