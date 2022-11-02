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США признали бессмысленность изоляции России

Источник:
New York Times
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Фото: © The White House

Россия, несмотря на небывалые в истории санкции, сумела избежать экономической изоляции, пишет газета New York Times. Со многими влиятельными странами торговля даже выросла.

Объем торговли с Россией увеличился у Турции, Индии, Китая, Бразилии, Японии. В этом списке фигурируют даже европейские страны: Испания Нидерланды, Бельгия, отмечает издание.

Эксперты называют Турцию, Индию, Китай и Бразилию главными бенефициарами геополитического конфликта Запада с Россией. Турция стала крупнейшим покупателем российского газа в Европе. Индия раньше вообще практически не покупала российскую нефть, а теперь стала одним из главных ее потребителей.

Китай же получает еще и геополитические выгоды от битвы Запада с Россией.

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Экономика #Деньги #Торговля #Санкции
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