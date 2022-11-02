Сериал «Контейнер» с Акиньшиной продлили на третий сезон

Руководство видеосервиса Start решило продлить на третий сезон сериал «Контейнер» про суррогатное материнство, сообщила пресс-служба сервиса.

«Мне безумно приятно, что второй сезон "Контейнера" вызвал такой интерес у зрителя, что они, как и я, переживают за наших героев, блестяще воплощенных на экране лучшим актерским составом ever. Новости про большой зрительский отклик безусловно вдохновляют. С трепетом, волнением и миллионом идей приступаем к третьему сезону», — цитирует пресс-служба Start режиссера и шоураннер Алексея Ляпичева.

Создатели сериала уже приступили к работе над продолжением. Съемки и премьера новых серий запланированы на 2023 год.

Сериал «Контейнер» рассказывает историю молодой женщины Саши (Оксана Акиньшина). Она впервые за свою практику вынашивания суррогатных детей знакомится с заказчиками (Филипп Янковский и Мария Фомина) и вопреки правилам контракта переезжает к ним на время беременности.

Тайны богатых клиентов и самой Саши едва не приводят к катастрофе. Во втором сезоне зрители узнают, как складываются отношения Саши и заказчиков после рождения ребенка, который в силу обстоятельств оказался никому, кроме Саши, не нужен.