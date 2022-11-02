Новосибирцы раскритиковали романы между начальником и подчиненным

Коллеги сильнее всего критикуют романы руководителей и подчиненных, нежели связь между равными сотрудниками, сообщает сервис SuperJob.
По мнению 45% HR-менеджеров, служебные романы между коллегами отрицательно сказываются на работе. Романтику в отношениях руководителей и подчиненных критикуют 62% представителей компаний.
Те же тенденции прослеживаются и в ответах новосибирцев, имеющих стаж работы: к романам между коллегами они относятся в целом более лояльно, чем к отношениям между начальством и подчиненными. В том, что возникшие чувства между сослуживцами вредят общему делу, уверены 40%.
Связь руководителей и подчиненных критикуют 56%. Не видят взаимосвязи между романами и качеством работы, если речь идет о коллегах, — 20%, если о начальстве и подчиненных, — 14%. Лишь по 7% опрошенных уверены в том, что романтика как между сослуживцами, так и в парах начальства и подчиненных, идет на пользу делу.
Starbit90 процентов Сибириков и весь Дальний Восток, которые на японцах, щас такие прочитали мнение клоуна и...
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DisobedientУ дяди энергоресурсы очень подорожали, "все красивые бренды" производить не рентабельно. Производства...
AlhazredХлам к хламу))) Особенно в хлам в последнее время превращаются украинские объекты энергоснабжения)))...