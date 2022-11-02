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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Госдума отказалась от идеи уголовки за уклонение от мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума в настоящий момент не рассматривает введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, заверили депутаты «Единой России» Андрей Картаполов и Василий Пискарев. Одной из одной из санкций для уклоняющихся называли лишение свободы на срок до пяти лет.

Пискарев и Картаполов в заявлении, опубликованном на сайте «Единой России», признали, что такая инициатива действительно рассматривалась «в самом начале» после объявления частичной мобилизации. Но теперь, по их словам, она «утратила свою актуальность», поскольку мобилизация завершена.

«Известия» во вторник написали, что в Госдуму в ближайшее время внесут законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Проект предусматривает поправки, в соответствии с которыми «уклонистам» будут грозить штрафы на сумму 200-500 тысяч рублей (либо в размере дохода за 1-3 года), принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина в телеграм-канале назвала предполагаемые меры по введению уголовной ответственности за уклонение от мобилизации «репрессивными». Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов заявил RTVI, что разговоры о наказаниях лишь «будоражат общественное мнение».

Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября. По данным Минобороны, были призваны 300 тысяч человек.

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Политика #Законы #Россия #Армия
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