Сибирские ученые отредактируют гены растений

Биологи ТГУ, ИЦиГ СО РАН и Института физиологии РАН с помощью геномного редактирования повышают стрессоустойчивость растений, сообщает пресс-служба томского вуза.

Урожайность агрокультур снижается из-за нехватки влаги. Ученые модифицируют агробактерии и с их помощью обеспечивают растениям новые свойства.

Серия экспериментов проведена учеными на модельном объекте для исследований — растении Arabidopsis thaliana (Резуховидка Таля). Новую генетическую информацию несут в себе трансформированные агробактерии.

Их доставка в растения осуществляется путем погружения цветочных побегов в суспензию. Бактерии, проникая в растения, передают последовательность ДНК, которая вносит мутацию в нужный ген.

Семена, которые созревают после «погружения», уже отличаются от родительского растения. Так можно управлять генами, задействованными в проявлении ответных реакций растений на различные стрессовые воздействия.

Ученые планируют провести испытания на растениях рапса и льна. Исследование — пионерное. Есть лишь единичные сообщения по редактированию геномов на рисе, пшенице и томатах.