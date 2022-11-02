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Сибирские ученые отредактируют гены растений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dawid Skalec / CC BY-SA 4.0

Биологи ТГУ, ИЦиГ СО РАН и Института физиологии РАН с помощью геномного редактирования повышают стрессоустойчивость растений, сообщает пресс-служба томского вуза.

Урожайность агрокультур снижается из-за нехватки влаги. Ученые модифицируют агробактерии и с их помощью обеспечивают растениям новые свойства.

Серия экспериментов проведена учеными на модельном объекте для исследований  — растении Arabidopsis thaliana (Резуховидка Таля). Новую генетическую информацию несут в себе трансформированные агробактерии.

Их доставка в растения осуществляется путем погружения цветочных побегов в суспензию. Бактерии, проникая в растения, передают последовательность ДНК, которая вносит мутацию в нужный ген. 

Семена, которые созревают после «погружения», уже отличаются от родительского растения. Так можно управлять генами, задействованными в проявлении ответных реакций растений на различные стрессовые воздействия.

Ученые планируют провести испытания на растениях рапса и льна. Исследование — пионерное. Есть лишь единичные сообщения по редактированию геномов на рисе, пшенице и томатах.

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Наука #Наука #Томск
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