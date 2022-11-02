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Роскомнадзор заинтересовался системой выявления лжи на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты создают для одного из ведомств Роскомнадзора сервис на основе искусственного интеллекта, помогающий проверять видеозаписи выступлений на предмет лжи и манипуляций.

Создают сервис Expert для Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) в Национальном центре когнитивных разработок. Прототип еще в июле представили Роскомнадзору и продукт заинтересовал представителей ведомства.

Сервис может анализировать видеозаписи, выявляя ложь, а также распознавая дипфейки (deepfake), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ГРЧЦ Александр Федотова.

Deepfake — это технология синтезирования медиаданных, когда лицо одного человека на фото или видео заменяется лицом другого.

Система Expert при анализе видео или аудио также оценивает уверенность, уровень агрессии внутренней и внешней, противоречивость высказываний. Пока система работает только с медиаданными на английском языке, самом распространенном в мире.

Доработка системы для получения текста из речи на русском языке стоит в ближайших планах. Сервис уже прошел предварительное тестирование в преддверии выборов в Сенат США. Специалистам удалось проанализировать видео с шестью кандидатами. В заявлениях трех система обнаружила скрытую агрессию, а одного из них удалось уличить во лжи.

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