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Поражение России на Украине обернется ядерной войной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Запад помощью Украине подталкивает мир к ядерной войне, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, Россия может применить атомное оружие, если Киев выиграет в конфликте и заберет новые регионы РФ.

«Тезис западных стран: России нельзя дать победить в войне означает: если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Зампред Совбеза подчеркнул, что такой исход — угроза существованию России, а значит прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.

Согласно данному пункту «Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», Россия может применить ядерное оружие при неядерной агрессии, если она ставит под угрозу существование государства.

Медведев подчеркнул, что только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта. При этом лидеры Евросоюза и НАТО неоднократно заявляли, что не должны допустить победы России в конфликте на Украине.

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Политика #Россия #Мир
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