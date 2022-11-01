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Германия потребовала от Сербии отречься от России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство Германии на фоне спецоперации на Украине потребовало от властей Сербии сделать выбор между сотрудничеством с Россией и курсом на вступление в Европейский союз.

«Если Вучич решит вести свою страну к присоединению к ЕС, у него будет поддержка федерального правительства. Если он решит пойти другим путем, последствия будут обратными», — пишет издание Die Welt.

Издание цитирует представителя правительства ФРГ, который подчеркнул, что необходимость принятия решений обостряется «в свете геополитических тенденций».

Решение Белграда заключить соглашение о расширении сотрудничества с Москвой удивило и разочаровало Берлин. Власти ФРГ ожидают, что страны, претендующие на вступление в ЕС, поддержат санкции против России.

Президент Сербии Александр Вучич в октябре заявил, что Сербия не станет вводить санкции против России до тех пор, пока перед страной не возникнет угроз ее существованию.

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