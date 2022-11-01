Американское ПВО станет неприятным сюрпризом для Киева

Зенитно-ракетные комплексы MIM-23 Hawk американского производства, которые Вашингтон собирается передать украинским военным, могут стать неприятным сюрпризом для Киева.

Дело в том, что MIM-23 Hawk считаются серьезно устаревшими. Фактически, это аналог советской системы С-125 «Нева», поставленной на вооружение Советской Армии в 1961 году. Армия США сняла их с вооружения в 2002 году.

Непонятно, в каком состоянии эти системы и несколько они будут эффективны. При этом США не хотят передавать Киеву более современные системы NASAMS из-за высокого риска попадания этого оружия в руки российской армии.

Для поставок MIM-23 Hawk президент США Джо Байден намерен воспользоваться механизмом Presidential Drawdown Authority — эта схема позволяет главе государства передать оружие с американских складов другому государству, минуя согласование в Конгрессе.