Генштаб впервые назвал число добровольцев в СВО

Более 15 тысяч добровольцев приняли участие в специальной военной операции, заявил начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов.
«В настоящее время через добровольческие отряды прошли более 15 тысяч человек», — приводит РИА Новости слова Туляганова, сказанные им в Совете Федерации.
Речь идет как о гражданах, добровольно отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто по собственному желанию обратился в военкоматы и вступил в добровольческие отряды — например, в «Ахмат», пояснил Туляганов.
Минобороны ранее заявило о прекращении призыва в рамках частичной мобилизации. В зону СВО теперь будут набирать только добровольцев и контрактников.
pepelmetalТеррористы отчитались перед хозяином!
TanathologВо патриот. Делал он. Однако, все бабло оказалось за рубежом. И как только к нему потянулись руки западных...
pkv84Дядю наверное кондратий хватит если ему кто нибудь расскажет,что вполне приличные автомобили выпускают...
Starbit90 процентов Сибириков и весь Дальний Восток, которые на японцах, щас такие прочитали мнение клоуна и...