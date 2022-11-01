Генштаб впервые назвал число добровольцев в СВО

Более 15 тысяч добровольцев приняли участие в специальной военной операции, заявил начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов.

«В настоящее время через добровольческие отряды прошли более 15 тысяч человек», — приводит РИА Новости слова Туляганова, сказанные им в Совете Федерации.

Речь идет как о гражданах, добровольно отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто по собственному желанию обратился в военкоматы и вступил в добровольческие отряды — например, в «Ахмат», пояснил Туляганов.

Минобороны ранее заявило о прекращении призыва в рамках частичной мобилизации. В зону СВО теперь будут набирать только добровольцев и контрактников.