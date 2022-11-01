Российские хакеры взломали систему управления войсками ВСУ

Хакеры ДНР взломали американскую автоматизированную систему управления войсками Delta, которую используют украинские военные. В качестве доказательства они выложили видео с интерфейсом системы.
Система Delta отражает положение войск в режиме реального времени, корректируя его по полученным разведывательным данным. Она также используется для передачи данных на средства поражения.
При этом доступ к сети ВСУ может дать союзным силам как минимум два преимущества. Подменяя данные, они способны внести сумятицу и хаос в организацию работы ВСУ, подвести их подразделения под «дружеский огонь», отмечает взломщик.
По его словам, недоверие к американской системе после взлома заставит украинских командиров отказаться от Delta и снова перейти на бумажные карты.
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