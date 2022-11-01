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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские хакеры взломали систему управления войсками ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Хакеры ДНР взломали американскую автоматизированную систему управления войсками Delta, которую используют украинские военные. В качестве доказательства они выложили видео с интерфейсом системы.

Система Delta отражает положение войск в режиме реального времени, корректируя его по полученным разведывательным данным. Она также используется для передачи данных на средства поражения.

При этом доступ к сети ВСУ может дать союзным силам как минимум два преимущества. Подменяя данные, они способны внести сумятицу и хаос в организацию работы ВСУ, подвести их подразделения под «дружеский огонь», отмечает взломщик.

По его словам, недоверие к американской системе после взлома заставит украинских командиров отказаться от Delta и снова перейти на бумажные карты.

Тема: Военная операция на Украине
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