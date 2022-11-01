Соловьев осудил выступившую против СВО ведущую за возвращение в эфир

Ведущий канала «Россия» Владимир Соловьев осудил коллегу за то, что после высказываний о военной спецоперации она вернулась работать на федеральный канал.

«Меня удивляет. Те, которые наговорили 24-25 числа – сейчас смотрю, а они на некоторых каналах передачи ведут. И все нормально», — сказал ведущий в рамках шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Речь, по информации СМИ, идет о ведущей Жанне Бадоевой. В марте она осудила спецоперацию, а затем на полгода пропала из эфира Первого канала. В октябре Бадоева вернулась на Первый канал с программой «Жизнь других».