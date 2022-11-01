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Катар пригрозил лишить ЕС газа за санкции на топливо из России

Источник:
«Известия»
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Фото: 青空白帆 / CC BY 2.1 jp

Катар может прекратить поставки газа в Европу, если страны Евросоюза введут потолок цен на российское топливо, заявил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби. 

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации на Украине. Они заявили о введении потолка цен на топливо из России.

«Вмешательство в рынки нарушило бы правила конкуренции и поставило бы под угрозу инвестиции в добычу газа. Свободный рынок — всегда лучшее решение», — приводят «Известия» слова Аль-Кааби, сказанные им в интервью Bloomberg-TV.

По словам министра, конкуренты Европы могли бы заплатить всего лишь на один цен больше, чтобы Катар переориентировал из ЕС на них поставки сжиженного газа. По контракту это не запрещено, отметил он.

«Катар считает, что ни ничто не является постоянным, и мы имеем право делать с нашими объемами все, что захотим. <…> Когда нам будет уместно отклониться, мы это сделаем», — подчеркнул Аль-Кааби.

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