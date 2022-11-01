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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Сенатор Клишас заявил, что указ об окончании мобилизации не нужен

Источник:
Sibnet.ru
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Дополнительных документов о завершении частичной мобилизации не требуется, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», — цитирует ТАСС Клишаса.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил ему о завершении мероприятий и наборе 300 тысяч человек. Указа об окончании мобилизации опубликовано не было.

Юрист Павел Чиков указывал, что без соответствующего президентского указа мобилизация не считается завершенной. Путин пообещал, что обсудит со специалистами, нужен ли такой документ.

«Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим», — признался глава государства, подчеркнув, что мобилизация завершена, «точка поставлена».

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Оборона #Армия #Россия #Законы
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