НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная мобилизация
Актуальная тема
Военная мобилизация
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Депутаты предложили для уклонистов от мобилизации до пяти лет тюрьмы

Источник:
Sibnet.ru
477 9
Фото: © Sibnet.ru

Депутаты «Единой России» разработали законопроект об уголовном наказании для уклонистов от мобилизации, такого гражданина ждет штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Уклонистов за отказ от мобилизации предлагают штрафовать на суммы от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере иного дохода за период от года до трех лет. Более строгое наказание — принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на аналогичный срок, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект.

«Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали», — прокомментировал один из авторов законопроекта Эрнест Валеев.

По его словам, после объявления частичной мобилизации выяснилось, что статья 328 УК РФ за уклонение от призыва действует только в отношении срочников. «Это неправильно в принципе. Отношения государства и гражданина должны быть одинаковыми для всех независимо от того, впервые человек призывается или нет»,— считает депутат.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с главой государства 28 октября заявил, что она завершена, в армию призваны 300 тысяч человек. Подписанного указа о завершении мобилизации не было. Путин сообщил, что посоветуется с юристами насчет необходимости документа.

Тема: Военная мобилизация
Сенатор Клишас заявил, что указ об окончании мобилизации не нужен
Путин объяснил отсутствие указа о завершении мобилизации
Минобороны прекратило вручение повесток
Раскрыты минимальные выплаты мобилизованным
смотреть все
Политика #Россия #Законы #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинская армия попалась в российскую ловушку
Кадыров объявил на Украине операцию «Возмездие»
Расклад на таро показал сроки окончания конфликта на Украине
Линия фронта СВО: где идут бои на Украине
Обсуждение (9)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
55
Путин заявил о потерях ВСУ в семь‑восемь раз выше российских
39
Байден возмутился приостановлением Россией «зерновой сделки»
37
Минобороны назвало подрывников «Северных потоков»
35
Беспилотники атаковали Черноморский флот в Севастополе
33
Киев сообщил об ударах по критической инфраструктуре