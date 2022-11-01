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Россия потребовала гарантий безопасности в зерновой сделке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украина для возобновления работы в рамках зерновой сделки должна гарантировать неиспользование гуманитарного коридора и украинских портов для боевых действий против России.

«Только при таких условиях возможно обсуждение вопроса о возобновлении движения по коридору безопасности, определенному "черноморской инициативой"», — приводит пресс-служба МИД заявление Лаврова, которое он сделал во время переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Второе условие России — Запад должен снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции, как обещала, но не исполнила ООН. Глава МИД Турции согласился с этим условием.

Минобороны России ранее заявило о приостановлении «участия в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов». Причиной тому стало нападение на корабли Черноморского флота, совершенное в субботу, 29 октября.

По мнению российских военных, атака была совершена «киевским режимом при участии специалистов Великобритании» с помощью девяти беспилотников и семи автономных морских аппаратов.

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