Россия потребовала гарантий безопасности в зерновой сделке

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украина для возобновления работы в рамках зерновой сделки должна гарантировать неиспользование гуманитарного коридора и украинских портов для боевых действий против России.
«Только при таких условиях возможно обсуждение вопроса о возобновлении движения по коридору безопасности, определенному "черноморской инициативой"», — приводит пресс-служба МИД заявление Лаврова, которое он сделал во время переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Второе условие России — Запад должен снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции, как обещала, но не исполнила ООН. Глава МИД Турции согласился с этим условием.
Минобороны России ранее заявило о приостановлении «участия в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов». Причиной тому стало нападение на корабли Черноморского флота, совершенное в субботу, 29 октября.
По мнению российских военных, атака была совершена «киевским режимом при участии специалистов Великобритании» с помощью девяти беспилотников и семи автономных морских аппаратов.
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