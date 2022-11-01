Удобный боковой поиск появился в Chrome

Браузер Chrome получил боковую панель для более удобного интернет-серфинга. Она позволяет перейти к результатам поиска на любой странице и не размножать ненужные вкладки.

После выполнения поиска в Google справа в адресной строке появляется логотип поисковой системы. При нажатии на нее открывается боковая панель с последними результатами.

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Нововведение работает только с поисковой системой Google. Панель упрощает сёрфинг в интернете — можно переходить между результатами, не создавая новые вкладки и не тратя время на перемещение между ними.