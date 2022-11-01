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Япония пожелала остаться в нефтегазовом бизнесе России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Япония сохранит свое участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», который Москва решила перевести в российскую юрисдикцию, сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.

Японской компании Sodeco там принадлежит 30-процентная доля. «Мы подтвердили свое намерение сохранить участие в "Сахалин-1"», — приводит ТАСС слова министра. Нисимура подчеркнул важность участия в проекте для энергетической безопасности Японии.

Доли также принадлежат американской компании ExxonMobil (30%), российской «Роснефти» (20%) и индийской ONGC Videsh (20%). В марте американцы заявили о выходе из проекта. Их доля будет передана структурам «Роснефти».

Ранее Япония приняла решение остаться в проекте «Сахалин-2». Японским компаниям там принадлежит совокупная доля в 22,5%.

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