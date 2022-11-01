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Сбитого депутатом ребенка вертолетом доставят в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Newspaper "Number One" (photographer Petr Sanzhiev)

Санитарная авиация доставит мальчика, сбитого в Татарске депутатом, в областную больницу, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В воскресенье, 30 октября, депутат Татарского райсовета от «Единой России» Сергей Мамонтов сбил шестилетнего мальчика и скрылся. После объявления в розыск, явился в отдел полиции. Возбуждено дело по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности). За это ему грозит до одного года лишения свободы.

Сразу после ДТП мальчик был доставлен в Татарскую ЦРБ, которая имеет второй уровень по оказанию медпомощи пациентам с травматологическим профилем, отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. 

Там были проведены все необходимые диагностические мероприятия, пациента поместили в реанимацию. Проводить операцию не потребовалось.

«Сегодня, по стабилизации состояния ребенка, вертолетом службы санитарной авиации он будет доставлен для дальнейшего лечения в областную больницу», — говорится в сообщении.

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