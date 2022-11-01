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Объявлена дата премьеры шоу «Наследники и самозванцы» на ТВ‑3

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТВ-3

Новый проект «Наследники и самозванцы» с ведущей Лейсян Утяшевой будет построен по принципу игры «Мафия», премьера шоу состоится в четверг, 3 ноября, сообщила пресс-служба канала ТВ-3.

В «Наследниках и самозванцах» будут участвовать 18 знаменитостей. Среди них финалист «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони, бывшая жена Гуфа Айза, модель Алена Шишкова, певица Татьяна Котова, актриса Виктория Агалакова, актер Анар Халилов, ведущая Юлия Коваль, олимпийские чемпионы Максим Траньков и Светлана Ромашина, блогеры Дава, Карина Кросс, Саша Стоун, Наташа Гасанханова и Серафим Сашлиев. 

Имена еще трех участников засекречены и станут известны только после выхода программы.

Участники проекта будут бороться за наследство таинственного миллионера. Реалити-шоу построено в жанре детектива и по правилам похоже на игру «Мафия».

Герои поделятся на 15 наследников и три самозванца. Во время проекта им нужно будет вычислить, кто есть кто, а также проходить испытания, пополняя общий призовой фонд игры. Максимальная сумма выигрыша — 5 миллионов рублей.

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