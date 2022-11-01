НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Красноярец застрелил соперника на дуэли

Источник:
Sibnet.ru
620 5
Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю

Двое соперников в любви вышли на дуэль в Назарово Красноярского края, в итоге один застрелил другого, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, вечером 31 октября 43-летний мужчина, ревновавший жену, с которой он находился в процессе развода, договорился о встрече с 46-летним соперником.

Мужчины пришли на встречу в район коммунального моста в Назарово с огнестрельным оружием. Подозреваемый выстрелил из ружья, и его соперник умер. Стрелка задержали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Статья предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Еще по теме
Сельчанин на Алтае продал мешки с травой вместо ореха
Сибирские регионы оказались самыми опасными по уровню преступности
Строгий приговор баскетболистке Грайнер оставили в силе
СК возбудил дело после обстрела ВСУ людей на переправе
смотреть все
ЧП #Криминал #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинская армия попалась в российскую ловушку
Кадыров объявил на Украине операцию «Возмездие»
Расклад на таро показал сроки окончания конфликта на Украине
Линия фронта СВО: где идут бои на Украине
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

urbasik

Будущее западных состязаний за трансвеститами и трансвеститками.

Tanatholog

Во патриот. Делал он. Однако, все бабло оказалось за рубежом. И как только к нему потянулись руки западных...

Disobedient

Испытали... Непрочный оказался. более 500 человек. что-то другого ожидали?Население земли активно...

pepelmetal

А когда ЛДНР геноцидили с 2014 года, там нет ни женщин, ни детей? Что то не припомню от тебя таких жалостливых...