Красноярец застрелил соперника на дуэли

Двое соперников в любви вышли на дуэль в Назарово Красноярского края, в итоге один застрелил другого, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, вечером 31 октября 43-летний мужчина, ревновавший жену, с которой он находился в процессе развода, договорился о встрече с 46-летним соперником.

Мужчины пришли на встречу в район коммунального моста в Назарово с огнестрельным оружием. Подозреваемый выстрелил из ружья, и его соперник умер. Стрелка задержали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Статья предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.