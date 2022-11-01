Красноярец застрелил соперника на дуэли

Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю
Двое соперников в любви вышли на дуэль в Назарово Красноярского края, в итоге один застрелил другого, сообщает СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, вечером 31 октября 43-летний мужчина,
ревновавший жену, с которой он
находился в процессе развода, договорился о встрече с 46-летним соперником.
Мужчины пришли на встречу в район коммунального моста в Назарово
с огнестрельным оружием. Подозреваемый выстрелил из ружья, и его соперник умер.
Стрелка задержали.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Статья предусматривает
наказание до 20 лет лишения свободы.
urbasikБудущее западных состязаний за трансвеститами и трансвеститками.
TanathologВо патриот. Делал он. Однако, все бабло оказалось за рубежом. И как только к нему потянулись руки западных...
DisobedientИспытали... Непрочный оказался. более 500 человек. что-то другого ожидали?Население земли активно...
pepelmetalА когда ЛДНР геноцидили с 2014 года, там нет ни женщин, ни детей? Что то не припомню от тебя таких жалостливых...