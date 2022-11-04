Люди отдают предпочтение постам в социальных сетях, и секундным видео, а не долгому чтению книг и счету в уме. Это неизбежно ведет к падению умственного развития, сообщил вице-президент РАН, директор ФГБНУ «Научный центр неврологии» Михаил Пирадов.

Ученые из Норвегии выяснили, что уровень IQ у людей, родившихся с 1930 по 1980 годы, оказался в среднем на 20 пунктов выше, чем у тех, кто родился после 1980 года. Это, в том числе, неизбежный итог влияния кратких постов в соцсетях и просмотра коротких видео.

«Когда вы читаете книгу, перед вами разворачиваются некие последовательные линии сюжета, действия главных героев во всей их полноте, вы подключаете свое воображение, представляете что-то, мысленно возвращаетесь к какому-то месту в тексте и переосмысливаете его», — цитирует «Научная Россия» Пирадова.

В процессе чтения задействовано огромное количество нейронов, вырабатывается масса ассоциативных связей. А чтение коротких фраз или заметок в соцсетях ведет не к осмыслению информации, а к поглощению.

Общее падение интеллекта можно связать и с отказом от выполнения простейших арифметических действий в уме. За человека это делает калькулятор.

«Но в процессе счета тоже задействовано большое количество нейронов, а мы просто берем и отказываемся от такого полезного инструмента развития мозга!» — отметил ученый.

Какая еще тренировка нужна мозгу?

Чтение и счет — не единственные «тренажеры» для мозга, кроме них существует еще масса доступных и действенных методов. И использовать их нужно на протяжении всей жизни, если человек, конечно, не хочет постепенно деградировать с 30-летнего возраста.

«Мы начинаем стареть в среднем примерно с 25–30 лет. В организме любого человека генами заложена программа роста, после которой наступает постепенное увядание и старение, идет замедление метаболизма. Этот процесс захватывает все клетки тела, включая нейроны», — объяснил вице-президент РАН.

Поэтому для улучшения ментального здоровья необходимо постоянно нагружать мозг различными задачами, например, учить иностранные языки, штудировать большие тексты, и не обязательно они должны быть сложными. Можно заучивать стихотворения или сценарии.

Есть ли связь между депрессией и соцсетями?

«Неслучайно многие ученые и театральные актеры достаточно часто живут очень долго, — резюмировал академик. — Дело в том, что РНК нашей памяти тесно связана с долголетием, и если человек постоянно должен по роду профессии читать и анализировать большое количество информации, то это сказывается на его памяти самым положительным образом».